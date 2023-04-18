Россия готовится принимать беженцев из Прибалтики

Российский МИД начал подготовку к приему беженцев из Прибалтики. Об этом сообщает издание URA.RU. Причиной для депортации может стать несдача экзамена на знание латышского языка. В похожей ситуации могут оказаться жители соседних Эстонии и Литвы. Как отмечают правозащитники, из страны могут выслать несколько десятков тысяч человек.

Начать депортацию правительство страны может в рамках нового требования, которое вносится в закон «Об эмиграции». Законопроект уже прошел два чтения в Сейме Латвии. По новым правилам, все, кто имеет вид на жительство, должны будут сдать экзамен на знание латышского языка.

«Вопрос действительно очень серьезный. Это полный фашизм, только с той разницей, что евреев в Германии отправляли на поезде в концлагерь, а русских в Латвии собираются отправлять на поезде к государственной границе», — отметил Николай Межевич, президент российской Ассоциации прибалтийских исследований.

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Ситуацию успела прокомментировать представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала поправку к закону «изуверской попыткой решить русский вопрос». По ее словам, у людей за пределами страны нет жилья, работы, а в некоторых случаях даже родственников. При этом единственной причиной для депортации она назвала желание людей сохранить право говорить на родном языке и сохранить родную культуру.

Как отметил эксперт по Прибалтике Андрей Стариков, вначале массовой депортации не будет. Однако тех, кто сдаст экзамен на знание языка, будет меньше трети. Он добавил, что переселенцев разместят в Псковской области, ближайшем к границе регионе.

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