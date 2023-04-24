Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 010

Рэпер Гуф заявил, что разводится с супругой Юлией Королевой

Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Алексей Долматов сделал такое заявление после серии публичных скандалов. Неужели он нашел себе новую избранницу?

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. —Прим. ред.) после громких скандалов с женой Юлией Королевой и последующего лечения объявил о разводе. Соответвующий пост появился на его странице в социальной сети.

Певец пояснил, что опубликовал текст, чтобы избежать сплетен и домыслов.

«Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами», — написал рэпер.

Алексей добавил, что счастлив иметь от Юлии дочь Тину, от которой отказываться не собирается: «Буду всегда рядом».

Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией КоролевойРэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией Королевой. Instagram* / therealguf

В марте стало известно, что между Гуфом и его женой возникли разногласия. При этом зачинщиком публичных скандалов был сам певец. Пустившись во все тяжкие, Алексей посвятил пост бывшей жене Айзе Анохиной, назвав ее своей женщиной, и в целом вел себя как абьюзер: на видео отнимал паспорт у Юлии и не разрешал уехать из Таиланда, где они тогда отдыхали.

Затем известный рэпер залег на дно. Как выяснилось позже, он оказался в больнице. Недавно он вышел на связь и даже позвонил скучающему сыну. Кстати, об этом рассказала сама Айза, которая на своей странице в социальной сети неоднозначно отвечала поклонникам на вопросы о разводе Гуфа с Юлией и наличии у него новой женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза в ходе беседы с поклонниками приоткрыла дверцу и немного рассказала о личной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.27
-0.22 89.46
0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

16:50
«Преступление перед нацией»: чем пугающе опасна ранняя клубника
16:42
Выпавшие из мангала угли стали причиной крупного пожара в прибрежной зоне Приморья
16:35
Как наполниться энергией? Шесть телесных практик для улучшения жизни
16:17
В США предложили ввести мораторий на помощь Украине
16:06
Генерал-дождь: ВСУ пожаловались на погоду, якобы срывающую контрнаступление
16:04
Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«Он — взрослый человек»: Песков подтвердил участие своего сына Николая в СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Душевная и пацанская: SHAMAN о клипе на песню «Самый русский хит»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео