Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»

Алексей Долматов сделал такое заявление после серии публичных скандалов. Неужели он нашел себе новую избранницу?

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. —Прим. ред.) после громких скандалов с женой Юлией Королевой и последующего лечения объявил о разводе. Соответвующий пост появился на его странице в социальной сети.

Певец пояснил, что опубликовал текст, чтобы избежать сплетен и домыслов.

«Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами», — написал рэпер.

Алексей добавил, что счастлив иметь от Юлии дочь Тину, от которой отказываться не собирается: «Буду всегда рядом».

Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией Королевой. Instagram* / therealguf

В марте стало известно, что между Гуфом и его женой возникли разногласия. При этом зачинщиком публичных скандалов был сам певец. Пустившись во все тяжкие, Алексей посвятил пост бывшей жене Айзе Анохиной, назвав ее своей женщиной, и в целом вел себя как абьюзер: на видео отнимал паспорт у Юлии и не разрешал уехать из Таиланда, где они тогда отдыхали.

Затем известный рэпер залег на дно. Как выяснилось позже, он оказался в больнице. Недавно он вышел на связь и даже позвонил скучающему сыну. Кстати, об этом рассказала сама Айза, которая на своей странице в социальной сети неоднозначно отвечала поклонникам на вопросы о разводе Гуфа с Юлией и наличии у него новой женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза в ходе беседы с поклонниками приоткрыла дверцу и немного рассказала о личной жизни.

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