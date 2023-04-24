Совет ЕС отправит в Молдавию специальную миссию для консультаций по обороне

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Министры иностранных дел ЕС считают, что Майе Санду нужна помощь неких гражданских специалистов, которые будут помогать Кишиневу противостоять «информационным вмешательствам».

Совет ЕС отправит в Молдавию специальную миссию для консультаций по обороне

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Евросоюз решил отправить специальную миссию в Молдавию. Кишинев якобы срочно нуждается в консультациях по обороне и безопасности.

К такому решению пришел Европейский Совет. Его руководство утверждает, что Молдавия может подвергаться угрозам со стороны России. Главы МИД ЕС утвердили отправку в помощь Майе Санду неких гражданских специалистов, которые будут следить за кибербезопасностью молдавских государственных учреждений и помогут Кишиневу противостоять «информационным манипуляциям и вмешательству».

МИД России не раз опровергал все эти домыслы и предупреждал: если Кишинев присоединится к западным санкциям, то получит адекватный ответ.

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