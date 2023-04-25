В России возобновят отгрузку запчастей для автомобилей Mercedes-Benz

Mercedes планирует решить вопрос с автозапчастями в России в самое ближайшее время. Как выяснили «Известия», немецкий концерн продает российскому дилеру все активы, включая подмосковный завод.

В Минпромторге отметили, что договоренности позволят выполнять гарантийное и сервисное обслуживание. При этом сроки ремонта должны заметно сократиться. В планах возобновить производство и подключить параллельный импорт.

Касается это только официальных точек. Центральный склад «Mercedes-Benz РУС» наладит отгрузку деталей. Вскоре они начнут поступать в центры обслуживания и продажи автомобилей.