В России возобновят отгрузку запчастей для автомобилей Mercedes-Benz
Немецкий автоконцерн продает все активы российскому дилеру.
Фото, видео: 5-tv.ru
Mercedes планирует решить вопрос с автозапчастями в России в самое ближайшее время. Как выяснили «Известия», немецкий концерн продает российскому дилеру все активы, включая подмосковный завод.
В Минпромторге отметили, что договоренности позволят выполнять гарантийное и сервисное обслуживание. При этом сроки ремонта должны заметно сократиться. В планах возобновить производство и подключить параллельный импорт.
Касается это только официальных точек. Центральный склад «Mercedes-Benz РУС» наладит отгрузку деталей. Вскоре они начнут поступать в центры обслуживания и продажи автомобилей.
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