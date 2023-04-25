Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 982

На Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского

Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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По данным украинских ресурсов, состояние лидера Незалежной вызывает большие вопросы. Ранее его подозревали в употреблении запрещенных веществ и алкоголизме.

За последний год состояние здоровья украинского президента Владимира Зеленского сильно ухудшилось. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам источников, знакомых с ситуацией, рядом с президентом Украины постоянно находится его личный лечащий врач. Кроме того, из-за стресса у якобы него обострились хронические заболевания.

Не так давно Зеленский крайне эмоционально выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе с требованием немедленно поставить его стране новые партии оружия. Выступал украинский лидер по видеосвязи, его окружали боевики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о воспоминаниях российских артистов об общении с Владимиром Зеленским. Некоторые отмечали, что в бывшем актере комедийного жанра всегда прослеживался так называемый комплекс Наполеона. Кроме того, многие считали, что президентство ему не по зубам.

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