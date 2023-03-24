Журналист ван Денски высмеяла истерику Зеленского на саммите ЕС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 91

Журналист Анна ван Денски рассказала о резкой речи Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе

Журналист ван Денски высмеяла истерику Зеленского на саммите ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

По словам представителя брюссельской Международной ассоциации прессы, президент Украины выступал в окружении военных.

Президент Украины Владимир Зеленский крайне эмоционально выступил на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе с требованием немедленно поставить его стране новые партии оружия. В связи с целым рядом резких высказываний политического лидера едва ли его речь будет в дальнейшем обнародована. Такие заявления сделала журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-блоге.

На своем канале девушка опубликовала видео из пресс-центра ЕС, а также отметила, что многие представители прессы ожидали ознакомления с монологом Зеленского. Но не дождались. По данным коллег журналиста, «близко знакомых с дипломатами», получив слово, украинский лидер заявил: если Киеву не оказать военную помощь прямо сейчас, позже уже некому будет ее оказывать. Выступал президент по видеосвязи, его окружали украинские военные. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов.

«Он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована… Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме… Он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий», — сообщила ван Денски.

После участия в саммите Зеленский опубликовал посвященное событию видеообращение. Записал он его один уже в вагоне поезда. В ролике украинский президент пожаловался — успехов в контексте поддержки нет, принятие соответствующих решений затягивается. Речь шла о поставках дальнобойных ракет, передаче Киеву западных самолетов, введении новых антироссийских санкций и евроинтеграции Украины.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — сказал Зеленский.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Япони Фумио Кисида посетил Киев и пригласил президента Украины на саммит G7, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме. Он также пообещал Зеленскому помощь на 30 миллионов долларов.

Тема:
Спецоперация
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