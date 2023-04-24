Комплекс Наполеона и зависимость: российские артисты вспомнили о темном прошлом Зеленского

Бывший КВНщик вряд ли мог подумать, что после вступления в должность главы государства общественность узнает о всех пунктах его «грязной» биографии. Что российские звезды не смогли забыть Зеленскому?

Действующий президент Украины Владимир Зеленский не по наслышке знаком многим российским звездам, что и неудивительно — до своей политической карьеры он крутился в отечественном шоу-бизнесе и стремился к признательности российского зрителя. Многие артисты после его избрания главой Незалежной вспоминали их общее прошлое. Некоторые отмечали, что в бывшем актере комедийного жанра всегда прослеживался, так называемый, комплекс Наполеона, и все в один голос твердили — президентство ему не по зубам, оно его испортит.

Недавно Филипп Киркоров поделился воспоминаниями об общении с Зеленским. Он рассказал и о знакомстве с коллегой в нулевых годах в Киеве, и о последующих мольбах пристроить его на российскую сцену. Однажды Филиппу даже пришлось приютить Зеленского у себя дома на полгода.

«В 2015 году я видел Зеленского последний раз — в Майами в большом торговом молле. Он примерял ботинки. Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — добавил поп-король.

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась воспоминаниями о самой страшной ночи в своей жизни во Львове. По ее словам, на Новый год в 2005 году в загородном коттедже собрался весь свет украинской элиты. Нынешний президент также был в числе гостей «высокопоставленной тусовки». Борисова отметила, что Зеленский, как и все присутствующие на бурной вечеринке, употреблял запрещенные вещества — пятилитровое ведро «белого снега» стояло прямо под праздничной елкой, и все желающие не стеснялись дегустировать содержимое.

«Зеленский, судя по его виду, не вылечился от наркотической зависимости. Он в сторонке не стоял, к ведру тоже подходил, как и все, активно дегустировал», — предположила она.

Некоторые российские знаменитости вспоминали, как выпивали с Владимиром Зеленским. Певица Елена Ваенга рассказала, как пила русскую водку на греческом корпоративе с коллегой. Она вспоминала человеческую доброту и широкую душу артиста, однако добавляла, что сейчас он «не тянет» свои обязанности, президентская ноша оказалась для него слишком тяжела.

Веселые застолья с Зеленский отложились и в памяти у звезды «Сватов» Татьяны Кравченко. По словам актрисы, их шумная компания собиралась ни один раз, но метаморфозы, произошедшие с президентом Украины, ее шокировали. Она больше не узнает в лидере страны своего друга и предполагает, что он попал под дурное влияние.

«Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть», — посетовала Кравченко.

Музыканту Валерию Сюткину, угодившему в «черный список» СБУ, тоже было что вспомнить. Он поделился историей гастрольного концерта в составе группы «Браво», на который Зеленский прибыл с компанией из 20 человек. У молодых людей не было билетов, но Сюткин по доброте душевной пустил тогдашнего КВНщика с друзьями бесплатно, а после выступления напоил самогоном.

«Он говорил: „Этого я не забуду“. По-моему, начал потихоньку забывать», — огорчился Сюткин в одном из интервью.

Коллега президента Украины по съемочной площадке Оскар Кучера признался, что возлагал надежды на Зеленского, как на лидера страны, однако при знакомстве тот показался ему несколько мрачным, всем недовольным и скрытным.

«Такой интроверт абсолютный. И, блин, я скажу, что там комплекс Наполеона», — сказал Кучера

Во время съемок фильма «Любовь в большом городе» Алексею Чадову Зеленский тоже запомнился достаточно замкнутым человеком, он будто не давал узнать себя и прятал правду. Актеры смогли найти общий язык, но после событий 2014 года «классный творческий коллектив», к сожалению, распался.

«Маленьким обиженным додиком» Зеленского называла продюсер Маши Распутиной Олеся Сазыкина. По ее словам, низкорослый артист часто конфликтовал с «сибирской дивчиной» и на одной корпоративной вечеринке даже отхватил от не сполна, после чего сильно и долго обижался.

Один из участников КВН, комик Виталий Гасаев, вспоминал, как они с Зеленским работали вместе. По его словам, коллега еще в тот момент показался ему «расчетливым еврейским мальчиком», а попытки уйти в политику он назвал ошибкой.

Певица Лолита Милявская также считает президента Украины Владимира Зеленского примером того, что артистам не стоит лезть в политику. Познакомились они во время совместной работы над одним проектом, однако смена деятельности сильно повлияла на мировоззрение Зеленского.

«Я была влюблена в Зеленскогo, как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — комментировала Лолита.

Стоит отметить, что не все артисты вспоминают лишь о плохом, когда звучит имя Владимира Зеленского, однако все безоговорочно считают, что с момента вступления в должность, актера будто подменили. Он не просто забыл про старых друзей и перестал общаться с ними, он забыл даже про свои же слова, позиции и взгляды, пошел наперекор им. Как однажды заметила актриса Мария Шукшина — Зеленский превратился в «аватарку Вашингтона». По ее словам, Владимир провалил испытание властью и деньгами, сломался слишком быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров провел Зеленского на российское телевидение и почему он был «приживалкой» в доме короля отечественного шоу-бизнеса.