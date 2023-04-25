Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

|
Рита Миронова
Рита Миронова 254

Имя и пол наследника родители пока не раскрывают.

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier

Читайте нас в: Дзен Новости

Британский актер Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом пишет Daily Mail. Молодого папу вместе с коляской запечатлели папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Рядом шла актриса Эрин Дарк, подарившая Рэдклиффу наследника.

Кажется, актер пытался максимально замаскироваться. На фото он, одетый в футболку с рисунком и толстовку с капюшоном, прячет лицо под защитной маской и козырьком от бейсболки.

Главный герой саги «Гарри Поттер» познакомился с будущей супругой на съемках драмы «Убей своих любимых» в 2012 году. О беременности Эрин стало известно в марте 2023-го. Супруги были «абсолютно взволнованы» перспективой стать родителями, но с нетерпением ждали своего первенца.

Эрин скрывала беременность до тех пор, пока живот не стал слишком заметен. Теперь супругов поздравляют с рождением ребенка, пол и имя которого пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился Дадли Дурсль из «Гарри Поттера».

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
81.27
-0.22 89.46
0.11
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

15:42
Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского
15:36
Wikimedia оштрафовали еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью
15:31
Блокиратор или замок: как защитить свой автомобиль от угонщиков?
15:18
Цены на авиабилеты в России выросли на 5–10%: с чем это связано
15:11
«Рокер — состояние души»: выпускник «Фабрики звезд» Роман Архипов о семейной жизни
15:05
В Париже митингующие заблокировали Лионский вокзал перед приездом министра

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Отек легких и ИВЛ? Наталии Власовой могли провести сложную операцию на сердце
Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео