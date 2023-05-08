«Они не ошибаются»: правда ли SHAMAN за год дал 100 сольных концертов

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 616

SHAMAN рассказал, кто насчитал ему 100 сольных концертов за год

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Юбилейный концерт певца и композитора прошел в московском «Крокус-Сити Холле» 13 марта при полном аншлаге.

Еще в начале марта SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил, что в Москве прошел его сотый сольный концерт. Некоторые задались вопросом, когда же он успел?

«Я в этом плане доверяю своему фан-клубу своим поклонникам, которые очень досконально следят. И никогда не ошибаются», — подчеркнул певец и композитор в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Юбилейный концерт SHAMAN прошел в московском «Крокус-Сити Холле» 13 марта при полном аншлаге. Семитысячный зал был забит под завязку. Сюрпризом шоу стал выход на сцену отца исполнителя Юрия Дронова, а также звезды мирового балета Сергея Полунина, который исполнил танец русского солдата под песню «Встанем».

«Сейчас идет война не на жизнь, а на смерть, и это нельзя забывать, как раз за русское за русских людей или за русское существование, культуру, традиции и вообще всего русского», — признался тогда танцовщик, говоря о значимости композиции и названия программы «Я русский».

О том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии интервью с SHAMAN «Концерт двух столиц».

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