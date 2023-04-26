Провал миссии: японский модуль Hakuto-R совершил жесткую посадку на Луну

Внутри посадочного модуля находился луноход Rashid, который был разработан ОАЭ. Что пошло не так?

Связь с японским лунным посадочным модулем Hakuto-R была внезапно потеряна. Скорее всего, он совершил жесткую посадку на Луну. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Изначально Hakuto-R должен был совершить посадку на поверхность Луны около 01.40 по японскому времени (19.40 по московскому времени, 25 апреля). Уже через несколько часов связь была потеряна.

«У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт. Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», — сказал глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада во время прямой трансляции на YouTube-канале.

В Центре управления заявили о том, что модуль совершал посадку со скоростью около 25 километров в час и опустился до последних 10 метров.

Теперь компания Ispace планирует собрать все возможные данные о полете модуля, чтобы усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии, которая запланирована на 2024 год. По мнению Хакамады, провал первой миссии означает лишь то, что им удастся получить новый опыт и сделать второй запуск успешным.

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