Любовь через 20 лет? Зачем Порошина и Бойко воссоединились

Расставание пары когда-то сопровождалось бурным скандалом. Что происходит в отношениях звезд сейчас?

Российские актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко — самая известная экранная пара. Поклонники знаменитостей уже на протяжении многих лет мечтают об их реальных отношениях. Их давно не видели вместе, однако выход нового фильма «Всем по 50» спровоцировал новые слухи о романе. Об этом сообщает Woman.ru.

Зрителям показалось, что Порошина и Бойко играют влюбленных слишком правдиво. Поклонники уже успели предположить, что на этот раз, они точно не устояли друг перед другом и вступили в отношения в реальной жизни. Но где-то мы это уже слышали…

Да, еще в 2003 году артисты играли влюбленных в сериале «Всегда говори «всегда» и им приписывали бурный роман на съемочной площадке. Более того, в 2019 году Мария Порошина родила пятого ребенка и все СМИ твердили, что он точно должен быть от Бойко. Сама актриса умолчала о реальном отце малыша.

Тогда Бойко не раз говорил, что он уже привык к этим сплетням и относится к ним совершенно спокойно.

Затем мужчина развелся со своей женой-танцовщицей Рамуной Ходоркайте, что спровоцировало новую волнух слухов о возможной связи с Порошиной. Тем не менее знаменитости хранят молчание вот уже 20 лет.

Кто знает, может теперь, и правда, им будет что сказать публике?

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Порошину и Бойко снова застали в объятиях друг друга.