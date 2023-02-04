Любовь только на экране? Порошину и Бойко снова застали в объятиях друг друга

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 171

Мария Порошина и Ярослав Бойко вновь играют влюбленных в мелодраме «Всем по 50»

Любовь только на экране? Порошину и Бойко снова застали в объятиях друг друга

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

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В конце января актер развелся с женой после 23 совместных лет. Известно, что в этом браке были измены, которые Рамуне Ходоркайте прежде прощала.

Давние любовники в кино и на театральной сцене Мария Порошина и Ярослав Бойко снова вместе. Завершился очередной проект «Всем по 50», в котором они сыграют романтическую пару. Актриса играет пережившую измену женщину, кавалер бросил ее ради молодой девушки. И вдруг она встречает бывшего летчика, мужчину, который изменит все в ее судьбе… Классическая история из серии «После 40 жизнь только начинается».

История же артистов, то и дело обнимающих друг друга под прицелом камеры, много лет обрастает слухами. В чем подвох? Действительно ли зритель настолько любит экранную пару, что продюсеры снова и снова зовут Порошину и Бойко сниматься вместе. Или в кино и театре они постоянно оказываются рядом по другой причине? В сеть попали первые кадры нового фильма. Летчик знакомится с детьми одинокой дамы, приглашает ее танцевать, смотрит в глаза….

Поклонники по одному взгляду героев делают вывод — так хорошо сыграть нежные чувства могут только по-настоящему влюбленные актеры. Да и новости светских хроник весьма кстати: после 23 лет брака Ярослав Бойко и его супруга Рамуне Ходоркайте развелись. И случилось это только-только — в конце января. Артист заявил в интервью изданию Starhit.ru, что разошелся с женой мирно и сохранил с ней добрые отношения, у них двое детей, сын и дочь. В прошлом, к слову, семью Бойко не разрушили даже его измена с коллегой Евгенией Добровольской и их общий внебрачный сын.

Мария Порошина тоже свободна. У нее есть взрослая дочь от коллеги Гоши Куценко. В 2019 году звезда развелась с актером Ильей Древновым. В этом союзе артистка родила еще троих девочек, а вскоре после расставания на свет появился ее первый сын. Актриса скрывает имя отца ребенка, по решению суда он не признан наследником Древнова. Слухи гудят: одни называют папой мальчика иностранного богача, другие, ожидаемо, давнего экранного любовника. Правду знает, разумеется, только семья Порошиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Порошина получила предложение руки и сердца от Максима Аверина.

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