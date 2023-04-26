Там были мутанты? ТОП-5 мифов о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Недостаток информации в то время и страх населения породили очень много домыслов о катастрофе. Какие из них оказались ложными?

Страшная катастрофа, разделившая историю на до и после, произошла ровно 37 лет назад. Так, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Из разрушенного реактора начался выброс радиоактивных веществ. Та ночь унесла много жизней, а масштабы аварии впоследствии были значительно преувеличены. Страх радиации породил множество мифов, которые живы до сих пор.

Чернобыль унес жизни тысяч и даже миллионов людей

Факт: лучевая болезнь была выявлена у 134 человек, 28 из которых скончались в первые месяцы после аварии. В последующие 20 лет погибли еще 20 человек, но причиной их смерти была не радиация. Среди 187 тысяч ликвидаторов 122 заболели лейкемией, но только у 37 из них онкологию могла вызвать чернобыльская радиация. Она же стала причиной 99 случаев рака щитовидной железы у людей, которые в детстве проживали на прилегающих к Чернобыльской АЭС территориях.

Из-за генетических последствий после аварии на ЧАЭС появились мутанты

Факт: Международная комиссия радиологической защиты выяснила, что спустя 20 лет после аварии гипотетические риски мутаций от радиации снизились в десять раз. Более того, ни у кого из потомков облученных родителей не было выявлено генетических дефектов.

Вернуться в Припять нельзя будет еще сотни лет

Факт: радиационный фон на территории, прилегающей к остановленной атомной станции, приблизился к природным значениям. В зоне ЧАЭС много лет вахтами работают люди.

От радиации больше пострадали не люди, а природа

Факт: влияние на природу чернобыльская авария оказала только в непосредственной близости от разрушенного энергоблока. Сейчас экосистема на большей территории почти полностью восстановилась. Генетических мутаций животных ученые не зафиксировали.

После чернобыльской аварии мир начал отказываться от атомной энергетики

Факт: атомная энергетика продолжает работу с повышенным уровнем безопасности. В отличие от угля и нефти, она сопоставима с солнечными, ветряными и гидроэлектростанциями, потому что имеет нулевые выбросы углекислого газа для планеты.

Основной причиной аварии остается человеческий фактор. Персонал атомной станции проводил эксперимент без ведома разработчиков. Уроки Чернобыля усвоены сполна: стандарты безопасности АЭС были тщательно пересмотрены, а также введены новые. Чернобыльскую АЭС планируют полностью дезактивировать — к 2065 году все следы ее присутствия должны быть утилизированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Запорожская АЭС повторить судьбу Чернобыля.