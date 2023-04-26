Города-призраки: как Угледар и Артемовск превратились в руины от рук ВСУ

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Боевики ВСУ превратили Угледар и Артемовск в города-призраки

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики размещаются в квартирах мирных жителей, а также в социальных объектах.

Угледар и Артемовск похожи на города-призраки. Это кварталы руин. Многоэтажки разрушены. Все потому, что ВСУ превращают высотные дома в свои базы и наблюдательные пункты. Сами боевики выкладывают кадры, как они с комфортом расположились в пустых квартирах местных жителей.

Операторы дронов, сидя на кухне, корректируют огонь артиллерии и наблюдают за происходящим. Будничный тоном комментируют, как очередной снаряд прилетел в соседний дом.

Укрываются боевики и в социальных объектах. На этих видео рассказывают о школе в Артемовске, в которой оборудовали огневые точки 40 боевиков. Они отстреливались, пока их не накрыла наша артиллерия.

Тема:
Спецоперация
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