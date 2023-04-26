Личные вещи солиста Queen Фредди Меркьюри пустят с молотка на аукционе

Личные вещи Фредди Меркьюри пустят с молотка. Аукционный дом Sotheby's выставит на торги полторы тысячи предметов, которые ранее принадлежали легендарному солисту группы Queen.

В их числе, например, маленькая серебряная расческа для усов, а также мантия и корона — точная копия короны Святого Эдуарда. Именно ее используют во время коронации британских монархов.

В таком облачении Меркьюри появился в финале своего последнего «живого» концерта.