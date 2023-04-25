Путин подписал указ об ответе России на изъятие ее активов за рубежом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Среди активов, которые могут быть преданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

Путин подписал указ об ответе России на изъятие ее активов за рубежом

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому могут приниматься ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечено, что при изъятии или ограничении прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы в управление Росимущества, указаны доли в компаниях «Фортум» и «Юнипро». При этом управление активами может быть прекращено по решению российского лидера.

К слову, в начале прошлого года западные страны в ответ на спецоперацию по защите Донбасса заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ. Чуть более месяца назад стало известно о том, что президент США подумывает передать резервы Центробанка России на восстановление Украины. А несколько дней назад страны G7 решили — блокировка российских активов будет продлена до момента завершения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие валюты могут в ближайшие десятилетия заменить доллар и евро.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

23:28
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
23:18
Путин подписал указ об ответе России на изъятие ее активов за рубежом
22:58
Подозреваемой в убийстве младенца в туалете «Ласточки» избрали меру пресечения
22:49
Ольга Орлова ответила на обвинения в рождении дочки «для галочки»
22:36
Лавров заявил о провале плана НАТО развалить Россию
22:25
Министр обороны Эстонии назвал целью страны развал России

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«На тройку я прожил жизнь»: какими высказываниями запомнился Владимир Жириновский
«Не всем это дано»: Подольская порадовалась, что ее сын не хочет петь
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео