Путин подписал указ об ответе России на изъятие ее активов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому могут приниматься ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечено, что при изъятии или ограничении прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы в управление Росимущества, указаны доли в компаниях «Фортум» и «Юнипро». При этом управление активами может быть прекращено по решению российского лидера.

К слову, в начале прошлого года западные страны в ответ на спецоперацию по защите Донбасса заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ. Чуть более месяца назад стало известно о том, что президент США подумывает передать резервы Центробанка России на восстановление Украины. А несколько дней назад страны G7 решили — блокировка российских активов будет продлена до момента завершения конфликта на Украине.

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