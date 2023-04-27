Микроавтобус пробил отбойник и чуть не рухнул с моста в Реутове из-за автохама

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Водитель и три пассажира микроавтобуса в результате ДТП вылетели через лобовое стекло. Они выжили лишь чудом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Вопиющая история произошла в подмосковном Реутове. Там конфликт на дороге чуть не закончился трагедией.

Микроавтобус слетел с эстакады, пробил отбойник и оказался в кювете. Внутри находились водитель и три пассажира — они вылетели из салона, но при этом отделались лишь синяками и ссадинами.

Как потом рассказали пострадавшие, авария произошла потому, что автобус подрезала легковушка. И ее водитель якобы сделал это намеренно.

ДТП предшествовала перепалка, дело дошло до драки. А когда все разъехались, водитель легкового авто решил догнать автобус, чтобы проучить.

«Он нас подрезал, и мы прям вылетели через лобовое стекло. Четыре человека. Но ни переломов, ничего не было. Все прекрасно, все живы остались», — сообщил один из пострадавших.

Пассажирам очень повезло. Микроавтобус, пробив отбойник, зацепился за него колесами. И это удержало его от падения с высоты. Чтобы вернуть транспорт на проезжую часть, пришлось использовать тяжелую технику.

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