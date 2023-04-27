Футболист Криштиану Роналду может уйти от Джорджины Родригес

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 106

Избранница знаменитого спортсмена думает совершенно о посторонних вещах. Неужели это причина разлада?

Футболист Криштиану Роналду может уйти от Джорджины Родригес

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari/Lapresse

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Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду может разойтись со своей избранницей — моделью Джорджиной Родригес. Эту информацию представило издание Ajansspor.

«Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая», — говорится в источнике.

Стоит отметить, что Родригес и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда женщина была продавщицей в модном бутике Мадрида, а спортсмен играл за футбольную команду «Реал».

Сейчас Джорджина и Роналду занимаются воспитанием пятерых детей. В 2017 году футболист стал счастливым отцом двойни, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Старшему сыну звезды 12 лет, его зовут также, как и отца — Криштиану Роналду. Имя его матери неизвестно, спортсмен держит в тайне ее личность. Средним дочерям знаменитости Алане Мартине и Эве Марии дос Сантос по пять лет, первую девочку родила сама Родригес, а вторую — суррогатная мама. Также благодаря суррогатному материнству появился сын пары Матео Роналду, которому сейчас пять лет. Они с Эвой близнецы.

В апреле прошлого года Родригес родила возлюбленному еще одних близнецов — мальчика и девочку Беллу Эсмеральду. Увы, новорожденный сын знаменитостей погиб во время родов. Это было большое горе для избранников, но ради других наследников супруги справились с болью от утраты. Тем более, выжившая дочка очень сильно нуждалась в поддержке родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роналду с телохранителями устроил «шоу» в ресторане Саудовской Аравии.

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