Разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 45

Выяснилось, что оно принадлежит мужчине, пропавшему без вести еще год назад.

Разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Обезглавленное тело пенсионера нашли в поселке Ефимовский Лениградской области, сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, труп обнаружили вблизи озера Софино. По предварительной версии, пожилой мужчина стал жертвой нападения животных — на это указывали многочисленные укусы в области шеи.

На сегодня правоохранителям удалось установить личность пенсионера– им оказался 75-летний местный житель, которой ушел из дома в июне прошлого года и с концами.

Сейчас тело пенсионера направили для экспертизы в морг, устанавливаются другие обстоятельства происшедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

12:14
Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта
12:12
Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти
12:09
Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей
12:01
«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом
11:55
Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот
11:54
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2