Разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом

Обезглавленное тело пенсионера нашли в поселке Ефимовский Лениградской области, сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, труп обнаружили вблизи озера Софино. По предварительной версии, пожилой мужчина стал жертвой нападения животных — на это указывали многочисленные укусы в области шеи.

На сегодня правоохранителям удалось установить личность пенсионера– им оказался 75-летний местный житель, которой ушел из дома в июне прошлого года и с концами.

Сейчас тело пенсионера направили для экспертизы в морг, устанавливаются другие обстоятельства происшедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке.