Разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом

Выяснилось, что оно принадлежит мужчине, пропавшему без вести еще год назад.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Обезглавленное тело пенсионера нашли в поселке Ефимовский Лениградской области, сообщил источник 5-tv.ru.
Он уточнил, труп обнаружили вблизи озера Софино. По предварительной версии, пожилой мужчина стал жертвой нападения животных — на это указывали многочисленные укусы в области шеи.
На сегодня правоохранителям удалось установить личность пенсионера– им оказался 75-летний местный житель, которой ушел из дома в июне прошлого года и с концами.
Сейчас тело пенсионера направили для экспертизы в морг, устанавливаются другие обстоятельства происшедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Подмосковья на рыбалке встретил человеческий скелет в тельняшке.
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