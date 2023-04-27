«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом

В США удивлены, как российская сторона ловко обходит санкции. Собеседник пранкеров даже назвал имя того, кто к этому причастен.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Американский политик поверил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Начало разговора положила тема об инфляции. По словам Пауэлла, в Штатах она стала очень высокой и способна стать разрушительной для мировой экономики

«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет», — заявил председатель ФРС США.

Он указал на открытие Китая, которое может поспособствовать глобальному росту и надавить на инфляцию. Однако даже если это случится, то Украине никак не поможет.

При этом Пауэлл сообщил, что антироссийские санкции мало повлияли на Москву. Запад ожидал от введенных ограничений куда больше результата. Непоколебимость России перед санкциями вызвана высоким профессионализмом председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России, она вполне дееспособна <…> Она необычайно способный специалист, она очень хорошо осведомлена и умна», — заявил американский политик.

По мнению Пауэлла, Москве удалось избежать санкционных последствий из-за продажи нефтепродуктов на другие рынки. Набиуллина готова пойти на все, чтобы российская сторона обошла ограничения. Благодаря ее совместной работе с правительством нефть продается Китаю и Индии. Нью-Дели и Пекин «с удовольствием ее покупают». Председатель ФРС США даже признался подставному Зеленскому, что Запад ввел санкции «практически везде» докуда смог достать, но Россия всячески избегает ограничений. И это у нее успешно получается.

При этом из-за различных эмбарго против Москвы страдают другие. По мнению Пауэлла — это страны Восточной Европы. Самому Вашингтону удалось избежать негативных последствий.

«У нас свои энергоресурсы. Ясно, что это восточноевропейские страны, это Польша — те, которые находятся близко к Украине. Я знаю, что Украина страдает, мы все видим, что происходит», — заявил он.

В том числе американский политик признался, что в Штатах может произойти рецессия. На это указывают ослабление трудового рынка, снижение роста зарплат у граждан и сокращение объема рабочей силы.

«Когда рост медленный, любое негативное событие — новый штамм коронавируса, событие на Украине — может ввести экономику США в рецессию», — сказал Пауэлл.

В том числе политик из США признался, что Киев может стать финансово зависимым от Вашингтона, ведь Штаты всячески поддерживают Незалежную. Он привел в пример печатный станок, который хранится в подвале. Вероятно, Америке придется открыть Федеральный резервный банк на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вован и Лексус разыграли бывшего президента Франции Франуса Олланда. Известно, что тот пранк вышел из-под контроля.