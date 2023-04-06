Запад показывает истинное лицо: пранк Вована и Лексуса вышел из-под контроля

Многие секреты продолжают всплывать на международной арене и провоцировать политические скандалы.

Франсуа Олланд — бывший президент Франции — разоткровенничался так сильно, что выдал многие секреты. Он признался в том, что Евросоюз является полноценным участником конфликта на Украине, Минские соглашения подписывались для отвода глаз, а Макрон — подкаблучник. Мол, советы как управлять страной, ему дает жена.

Олланд не особо следил за словами, думая, что говорит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а на самом деле его собеседниками стали российские пранкеры Вован и Лексус. Откровения Олланда выслушал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Они снова это сделали. Вован и Лексус заставили еще одного бывшего лидера одной из западных демократий показать свое истинное лицо. Представившись Петром Порошенко, они позвонили Франсуа Олланду, и тот в разговоре с давним, как выяснилось, единомышленником, сам того не ведая, выдал несколько неприятных секретов.

«Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности. И именно поэтому мы должны защищать минские переговоры, в которых ты сыграл очень важную роль. Их нужно защищать, потому что именно в течение этих семи лет у Украины появились средства для укрепления», — сказал Олланд во время видеозвонка.

Откровения бывшего президента Франции лишь подтвердили: подписанные в Минске документы и сам переговорный процесс были лишь ширмой, которая скрывала истинные мотивы Запада — хорошенько вооружить и подготовить Украину к большой войне, которая и сейчас, по его мнению, не должна заканчиваться.

«У него позиция такая, что в любом случае нужно сделать так, чтобы Россия проиграла, и поэтому нужно до последнего украинца сражаться. Он это подтвердил, это его речь прямая, поэтому это не только его мнение, это мнение всего Европейского союза», — сообщил Лексус в интервью.

Именно Лексус, в миру Алексей Столяров, и вел эту проникновенную беседу от лица якобы Порошенко. А вот запись четырехмесячной давности, там он уже говорит с Порошенко настоящим. Тогда речь тоже шла о Минске — и тоже все вылилось в чистосердечное признание.

«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, построить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО», — признавался тогда Порошенко.

И Олланд, и Порошенко едва ли не слово в слово вторят Ангеле Меркель, которая первая бросила карты на стол. Теперь ясно: каждый участник тех встреч в Минске, кроме, разумеется, Путина и Лукашенко, с самого начала знал: это не что иное, как заговор против России.

«Ну, подписантов было четыре. Президент Путин всегда про это говорил, что Минским соглашениям нужно следовать. Ну вот остальные люди, которые их подписали, они все признались, что Минские соглашения были фикцией для того, чтобы вооружать Украину. Вот собственно Франсуа Олланд замыкает эту цепочку», — рассказал Лексус итоги пранка.

В Минске лидерам Франции и Германии тогда поверили, хотя буквально за год до этого во время майданных событий те же Франция и Германия, правда тогда еще с Польшей, на уровне представителей МИД участвовали в подписании соглашения Януковича с оппозицией. Цель якобы была снизить накал страстей на Майдане, не допустить кровопролития и урегулировать украинский кризис. Дата подписания — 21 февраля 2014 года. А уже 22 февраля протестующие начали брать штурмом правительственные здания в Киеве и по всей стране. По сути тогда и произошел тот самый государственный переворот, с победой в котором Олланд теперь поздравляет Порошенко.

«Я до сих пор вспоминаю, как мы пришли в Елисейский дворец с Бернар-Анри Леви, и вас Кличко. И это было в самом начале процесса. Если бы вас там не было, не было бы Майдана. И не было бы той победы, которую вы одержали, сместив Януковича», — говорил Олланд.

Вован и Лексус звонят не только бывшим, среди жертв их пранков действующие главы оборонных, внешнеполитических и экономических ведомств западных стран. И пока опасения оправдываются, сегодняшние руководители с удовольствием воплощают в жизнь циничные и опасные планы руководителей ушедших.