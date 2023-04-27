Пропавших в Красном море моряков нашли живыми

Моряки, пропавшие на судне в Красном море, найдены живыми. Как 5-tv.ru сообщил источник, россияне целы и невредимы.

Об исчезновении экипажа стало известно 23 апреля. Судно должно было прибыть в порт Джибути 19 апреля, но этого не случилось. Поиски продолжались несколько дней.

Известно, что моряки подверглись нападению на территории вод Йемена. Вооруженные люди с пулеметов напали на судно и несколько раз попали по нему, но морякам удалось укрыться в водах Эритреи.

«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», — рассказала жена одного из найденных моряков.

В поисках родственникам помогало посольство России в Саудовской Аравии. О том, что инцидент связан с пиратами, стало известно почти сразу. Об этом сообщили в береговой охране.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море.