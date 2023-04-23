Осторожно, пираты: что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 58

Переговоры с пиратами, захватившими яхту в Красном море, пока не начались

Осторожно, пираты: что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/ens

Читайте нас в: Дзен Новости

Близкие путешественников не находят себе места. Что произошло с людьми?

В наше время трудно представить себе, что обычную яхту могут захватить пираты. Но это так: сегодня, 23 апреля, в Красном море пропало с радаров прогулочное судно под названием 30 minutes, а позже на связь вышли «менеджеры» пиратов, которые сообщили о захвате.

На данный момент известно, что на судне находились три россиянина. Все подробности о случившемся рассказывает жена капитана яхты Надежда Расина.

«Они просто перегоняли яхту. Мой муж капитан, его наняли перегнать лодку. На судне трое россиян. Мой муж капитан, матрос и его супруга», — рассказывает растерянная жена.

Женщина забила тревогу, когда стало известно о том, что экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля, но не прибыл в конечную точку Джибути 19 апреля. Яхту так никто и не видел, она пропала в водах между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

По итогу, Расина и родственники моряков решили обратиться за помощью в посольство России в Саудовской Аравии и МИД РФ.

Все эти дни велись долгие поиски и были задействованы все способы, которые только возможны. Спустя несколько дней, береговая охрана Саудовской Аравии сообщила жене капитана, что судно находится у пиратов. Они узнали об этом, так как с ними связалась организация, которая занимается посредничеством с пиратами.

«Мы подробности не знаем, только знаем, что у них находится яхта. Это организация связалась с Саудовской Аравией, а дальше там уже, видимо, ждут начала переговоров. Переговоры еще не начались. Нам сообщили это просто как факт», — говорит супруга капитана.

Сколько еще людей могут быть на судне — никому не известно.

К слову, рост пиратства вырос на 24% сразу после пандемии коронавируса — люди начали искать любые выходы из сложной финансовой ситуации, а пиратство оказалось золотой жилой, особенно если попадутся дорогие яхты или танкеры с нефтью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как танкер с химикатами захвачен пиратами в Атлантическом океане.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:49
«Органные часы»: почему вы просыпаетесь ночью в одно и то же время
17:28
«Он хотел жить»: как провел свои последние дни Мулявин из «Песняров»
17:11
Осторожно, пираты: что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море
16:57
«Лицемерие и ложь»: Россия примет ответные меры в отношении журналистов из США
16:35
«Из простушки в королеву»: «белоснежную» Волочкову спутали с ее домработницей
16:29
Рябков о реакции РФ на невыдачу США виз российским журналистам: «Они это запомнят»

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
В Москве сообщили о смерти выдающегося композитора Алексея Муравлева
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео