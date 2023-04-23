Осторожно, пираты: что произошло с россиянами на судне 30 minutes в Красном море

Близкие путешественников не находят себе места. Что произошло с людьми?

В наше время трудно представить себе, что обычную яхту могут захватить пираты. Но это так: сегодня, 23 апреля, в Красном море пропало с радаров прогулочное судно под названием 30 minutes, а позже на связь вышли «менеджеры» пиратов, которые сообщили о захвате.

На данный момент известно, что на судне находились три россиянина. Все подробности о случившемся рассказывает жена капитана яхты Надежда Расина.

«Они просто перегоняли яхту. Мой муж капитан, его наняли перегнать лодку. На судне трое россиян. Мой муж капитан, матрос и его супруга», — рассказывает растерянная жена.

Женщина забила тревогу, когда стало известно о том, что экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля, но не прибыл в конечную точку Джибути 19 апреля. Яхту так никто и не видел, она пропала в водах между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

По итогу, Расина и родственники моряков решили обратиться за помощью в посольство России в Саудовской Аравии и МИД РФ.

Все эти дни велись долгие поиски и были задействованы все способы, которые только возможны. Спустя несколько дней, береговая охрана Саудовской Аравии сообщила жене капитана, что судно находится у пиратов. Они узнали об этом, так как с ними связалась организация, которая занимается посредничеством с пиратами.

«Мы подробности не знаем, только знаем, что у них находится яхта. Это организация связалась с Саудовской Аравией, а дальше там уже, видимо, ждут начала переговоров. Переговоры еще не начались. Нам сообщили это просто как факт», — говорит супруга капитана.

Сколько еще людей могут быть на судне — никому не известно.

К слову, рост пиратства вырос на 24% сразу после пандемии коронавируса — люди начали искать любые выходы из сложной финансовой ситуации, а пиратство оказалось золотой жилой, особенно если попадутся дорогие яхты или танкеры с нефтью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как танкер с химикатами захвачен пиратами в Атлантическом океане.