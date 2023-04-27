«По сантиметрику»: Филипп Киркоров признался в аномальном росте

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 201

Филипп Киркоров признался, что рос до 38 лет

«По сантиметрику»: Филипп Киркоров признался в аномальном росте

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Артист сделал неожиданное откровение. Звезда прибавлял в росте до 38 лет.

В последнее время пользователи активно обсуждают изменения во внешности короля российской эстрады Филиппа Киркорова. В начале года он появился на публике помолодевшим, похудевшим и в новом образе. Звезда не стал скрывать, что обновленный вид — это результат пластических операций, на которые артист решился на шестом десятке.

К слову, об еще одном откровении Киркоров признался в интервью Алене Жигаловой. Журналистка привела артиста в «Музей аномалий тела» не случайно. Их разговор шел об особенностях внешности певца. В этом месте Киркоров чувствовал себя комфортно.

Когда осмотр экспонатов закончился, Жигалова решила поговорить про «аномалию» артиста, которая считается его достоинством. Она уточнила, что есть мнение, что Киркоров постоянно растет.

Его двухметровым ростом многие восхищаются, а некоторые даже этому завидуют. Музыкант признался, что до определенного возраста он действительно постоянно рос. Жигалова уточнила, на сколько сантиметров.

«В год? Ну, по сантиметрику», — ответил артист, который рос до 38 лет.

Журналистка задала интимный вопрос по поводу других органов. Но артист отшутился и не стал отвечать, посчитав такой интерес слишком интимным.

«Спасибо, здесь рекламная пауза», — с иронией сказал Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистка Жигалова проверила ягодицы Киркорова на натуральность.

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