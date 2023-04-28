Скелеты в шкафу: какую тайну семьи девочки-вундеркинда Тепляковой откроет суд с МГУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Юрист Папков: суд с МГУ откроет место обучения девочки-вундеркинда Тепляковой

Скелеты в шкафу: какую тайну семьи девочки-вундеркинда Тепляковой откроет суд с МГУ

Фото: www.globallookpress.com / Huang Jinguo

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У девочки-вундеркинда явно имеются секретами, о которых станет известно в скором времени.

Несколько дней назад прошло первое заседание суда по делу семьи девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой против МГУ. Следующее состоится 4 мая. Во время него могут открыться несколько тайн знаменитой семьи, рассказал KP.RU юрист Антон Папков.

По его словам, оснований для проведения заседания в закрытом режиме пока нет. Поэтому может стать известно, где все-таки сейчас учится Алиса Теплякова. До сих пор было известно только о ее обучении на психфаке МГУ. Однако ее отец в семейном блоге жаловался, что факультет не отвечает на направленные им письма с требованием зачесть результаты обучения на дистанте в других вузах.

К слову, за последние пять лет семьей Тепляковых было подано огромное количество разных судебных исков. Например, как-то они проиграли суд с университетом «Синергия». Также есть иски об украденном планшете, который семья сдала в ремонт, но оказалась недовольна качеством сделанной работы.

Алиса Теплякова известна тем, что сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия. Родители так и не объяснили причину. Но настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.

Во время сессии возник еще один конфликт — отец студентки заявил, что его ребенка специально «завалили» на экзамене. Затем в пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что родители Алисы Тепляковой подали три иска на университет.

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