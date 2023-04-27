Около 300 турецких студентов обучили в вузах РФ в рамках проекта «Аккую»

Эфирная новость 107

Когда молодежь отправится на атомный объект и какие задачи предстоит решать?

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На турецкую атомную станцию «Аккую», которую построили российские специалисты, сегодня загрузили ядерное топливо. То есть объект официально обрел атомный статус. За этим событием внимательно следят в Петербургском Политехе. Ведь там учатся студенты из Турции, которые совсем скоро будут работать с мирным атомом на «Аккую».

Сначала молодые люди прошли тщательный отбор у себя на родине, а теперь освоили русский язык — именно он будет «рабочим» на новой АЭС. Корреспондент «Известий» Василий Михеев встретился с будущими энергетиками.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

19:41
Четверо детей подорвались на мине в Донецке
19:23
Руководитель МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС
19:11
Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги
19:04
Принял за игрушку: вскрылись обстоятельства ранения малыша из Подмосковья
18:48
Привет от Киева? Откуда на самом деле прилетела ракета в Польшу
18:44
«Бег по кругу»: политолог прокомментировал угрозы Байдена в сторону КНДР

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео