Журналиста Касема под подписку о невыезде выпустили из тюрьмы Латвии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Представитель СМИ прибыл в страну по личным делам еще 5 января. Его почти сразу задержали. Но за что?

Журналиста Касема под подписку о невыезде выпустили из тюрьмы Латвии

Фото: ВКонтакте / maratqasem

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В Латвии выпустили из тюрьмы журналиста Марата Касема. Мужчине поставили одно условие — на волю выйдет исключительно под подписку о невыезде. Об этом сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

Согласно официальной информации, Касема освободили только на время следственных действий, до суда. Правда, распоряжаться своим временем он не сможет в полной мере. Марат Касем будет находиться под надзором правоохранительных органов. Также, по правилам, мужчина должен оставаться дома с 23:00 до 7:00 и два раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале января журналист направился в Латвию по личным делам. 5-го числа его задержали в Риге, затем объявили об аресте и доставили в рижскую центральную тюрьму. Как сообщают представители власти Латвии, Касема подозревают в нарушении экономических санкций ЕС, введенных в отношении России, а также в шпионаже. Никаких доказательств предъявленным обвинениям представлено не было.

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Журналиста Касема под подписку о невыезде выпустили из тюрьмы Латвии

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