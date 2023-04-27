Журналиста Касема под подписку о невыезде выпустили из тюрьмы Латвии

В Латвии выпустили из тюрьмы журналиста Марата Касема. Мужчине поставили одно условие — на волю выйдет исключительно под подписку о невыезде. Об этом сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

Согласно официальной информации, Касема освободили только на время следственных действий, до суда. Правда, распоряжаться своим временем он не сможет в полной мере. Марат Касем будет находиться под надзором правоохранительных органов. Также, по правилам, мужчина должен оставаться дома с 23:00 до 7:00 и два раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале января журналист направился в Латвию по личным делам. 5-го числа его задержали в Риге, затем объявили об аресте и доставили в рижскую центральную тюрьму. Как сообщают представители власти Латвии, Касема подозревают в нарушении экономических санкций ЕС, введенных в отношении России, а также в шпионаже. Никаких доказательств предъявленным обвинениям представлено не было.