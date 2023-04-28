Американский пирог: как Байден заставил президента Кореи петь ему песню

Лидеры стран провели встречу в Белом доме.

Видео, от которого можно получить психическое расстройство, пришло из США. Джо Байден заставил президента Южной Кореи исполнить песню про американский пирог.

Лидеры встретились за ужином в Белом доме и вместо традиционного тоста Юн Сок Ёлю пришлось петь по просьбе своего хозяина.