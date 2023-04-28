Американский пирог: как Байден заставил президента Кореи петь ему песню

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Байден заставил президента Кореи спеть песню

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Лидеры стран провели встречу в Белом доме.

Видео, от которого можно получить психическое расстройство, пришло из США. Джо Байден заставил президента Южной Кореи исполнить песню про американский пирог.

Лидеры встретились за ужином в Белом доме и вместо традиционного тоста Юн Сок Ёлю пришлось петь по просьбе своего хозяина. 

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