Время покупок! Китайский совет дня на пятницу, 28 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 28 апреля?

Пятница будет многообещающей. День полон энергии достатка и оптимистичного взгляда на вещи. Обязательно воспользуйтесь возможностями выгодно приобрести то, о чем давно мечтали.

Совет дня: если у вас начались серьезные переговоры, постарайтесь устроить их в эту пятницу. Энергии дня усилят проницательность и позволят оценить стратегические перспективы предполагаемого партнерства.

Предостережение дня: энергии пятницы могут пробудить в некоторых чрезмерную твердолобость. Если ваш визави будет сильно упрямиться — не пытайтесь его переубедить, лучше переведите разговор на другую тему. Уговорить строптивца можно будет в другой день.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.