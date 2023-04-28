В Сербии заявили об экстренной госпитализации Александра Вучича

Президента Сербии Александра Вучича срочно отправили в больницу. Сначала сербские СМИ сообщили о госпитализации лидера в Военно-медицинскую академию в Белграде. Однако издание Alo! опровергло эту информацию. В том числе сын лидера Данило Вучич поддержал папу в соцсетях.

«Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — заявил он.

Ранее сербские оппозиционеры в Twitter опубликовали сообщения о том, что госпитализация Вучича стала второй за последние 20 дней. При этом причины случившегося не уточнялись и официальных подтверждений не было.

Недавно появилась информация, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо. Самочувствие политика ухудшилось в прямом эфире. Велась трансляция беседы главы Турции в преддверии выборов. Ведущий задал у лидера вопрос, но ответа так и не последовало. Когда ведущий обеспокоенно привстал, раздался кашель президента и на этом моменте эфир прервался.

Уже через 20 минут трансляция возобновилась. Эрдоган извинился перед зрителями и объяснил, что подхватил кишечный грипп. До этого глава Турции даже собирался отменить трансляцию.

Ранее 5-tv.ru публиковал оценку политолога насчет будущего Турции, если Эрдоган проиграет выборы.