«Я в порядке»: Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации
Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Сообщения СМИ о госпитализации главы Сербии оказались ложными.
Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации и признался, что находится в добром здравии. Об этом сообщает Sputnik Сербия.
По его словам, уже сегодня он отправляется в тур по Заечарскому району страны.
«Я в порядке», — заявил глава государства.
До этого оппозиционеры Сербии в Twitter рассказали о том, что Александр Вучич был экстренно госпитализирован и что это произошло во второй раз за последние 20 дней. При этом причины случившегося не уточнялись и официальных подтверждений не было.
К слову, сын лидера Данило Вучич поддержал папу в соцсетях и написал, что хочет, чтобы он был жив и здоров.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Сербии заявили об экстренной госпитализации Александра Вучича.
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