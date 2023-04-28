«Я в порядке»: Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья

«Я в порядке»: Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Сообщения СМИ о госпитализации главы Сербии оказались ложными.

Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации и признался, что находится в добром здравии. Об этом сообщает Sputnik Сербия.

По его словам, уже сегодня он отправляется в тур по Заечарскому району страны.

«Я в порядке», — заявил глава государства.

До этого оппозиционеры Сербии в Twitter рассказали о том, что Александр Вучич был экстренно госпитализирован и что это произошло во второй раз за последние 20 дней. При этом причины случившегося не уточнялись и официальных подтверждений не было.

К слову, сын лидера Данило Вучич поддержал папу в соцсетях и написал, что хочет, чтобы он был жив и здоров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Сербии заявили об экстренной госпитализации Александра Вучича.

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