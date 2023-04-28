Баскетболисты устроили массовую драку на матче в Мадриде, один покинул стадион на костылях

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Что стало причиной рукопашного боя?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/900/Cordon Press; 5-tv.ru

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Зрелище, достойное хоккейных баталий, показали баскетболисты испанского «Реала» и сербского «Партизана» в Мадриде. Спортсмены устроили массовую драку во время игры.

Не дожидаясь окончания матча, баскетболист испанского клуба грубо нарушил правила, толкнув сербского игрока. После чего команды сошлись в рукопашной.

В результате 21 игрок был дисквалифицирован. Матч пришлось закончить досрочно, доигрывать было почти некому. Да и покинуть паркет самостоятельно смогли не все. Один из баскетболистов получил серьезную травму ноги. И со стадиона он выходил уже на костылях.

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