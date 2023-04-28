Улыбки и много цветов: как прошло открытие памятника Гаркалину в Москве

В Москве состоялось открытие памятника Валерию Гаркалину
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
Его создали заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян.
В Москве состоялось открытие памятника народному артисту РФ Валерию Гаркалину. Церемония прошла на Миусском кладбище.
Среди гостей отметились ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский, актер и композитор Павел Акимкин, худрук московского «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, студенты ГИТИСа, а также близкие и коллеги знаменитости.
Известно, что памятник создали заслуженные художники РФ и Армении Микаэль и Ваге Согоян. По их словам, в разработке концепции памятника им помогла дочь Гаркалина Ника, рассказав о личности отца.
Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года в возрасте 67 лет. В начале октября актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Хронические болезни и пережитый инфаркт осложнили ситуацию, и великий артист буквально сгорел на глазах.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера.
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