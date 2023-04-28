Улыбки и много цветов: как прошло открытие памятника Гаркалину в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 163

В Москве состоялось открытие памятника Валерию Гаркалину

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Его создали заслуженные художники России и Армении Микаэль и Ваге Согоян.

В Москве состоялось открытие памятника народному артисту РФ Валерию Гаркалину. Церемония прошла на Миусском кладбище.

Среди гостей отметились ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский, актер и композитор Павел Акимкин, худрук московского «Театра Луны» Евгений Герасимов, актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова, студенты ГИТИСа, а также близкие и коллеги знаменитости.

Известно, что памятник создали заслуженные художники РФ и Армении Микаэль и Ваге Согоян. По их словам, в разработке концепции памятника им помогла дочь Гаркалина Ника, рассказав о личности отца.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года в возрасте 67 лет. В начале октября актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Хронические болезни и пережитый инфаркт осложнили ситуацию, и великий артист буквально сгорел на глазах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера.

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