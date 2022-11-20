Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 503

Могилу Гаркалина в годовщину смерти сняли на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Maltera; 5-tv.ru

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Знаменитый актер скончался 20 ноября 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.

Ровно год назад ушел из жизни легендарный актер Валерий Гаркалин. Его останки покоятся на Миусском кладбище. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места захоронения знаменитости.

Могила Валерия Гаркалина выглядит довольно скромно: никаких роскошных скульптур, крестов, шатров и каменных ваз. Нет даже оградки. А само захоронение распложено на повороте внутренней дороги кладбища.

Как стало известно 5-tv.ru, могилу Гаркалина залили бетоном. Раньше в голове захоронения стоял деревянный крест с табличкой, теперь он лежит на бетоне. Могилу покрывает плотный слой снега, поэтому видно только вершину креста и часть таблички (дата смерти покрыта льдом). Возможно, снятие креста и заливка бетона сделаны для того, чтобы поставить памятник артисту.

Поверх снега на могиле Валерия Гаркалина лежат цветы — причем большинство из них живые. Судя по всему, место упокоения артиста часто посещают члены семьи, друзья и коллеги.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года в возрасте 67 лет. В начале октября актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Хронические болезни и пережитый инфаркт осложнили ситуацию и великий артист буквально сгорел на глазах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит могила жены Сумишевского после трагедии.

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