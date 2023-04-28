Хуснуллин: движение по дороге от Москвы до Казани запустят до конца года

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 22

Эту трассу в будущем продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

Хуснуллин: движение по дороге от Москвы до Казани запустят до конца года

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, когда планируется открытие дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Выяснилось, что ее надеются ввести в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Об этом стало известно на торжественной церемонии замыкания моста через Оку.

Хуснуллин также отметил, что в 2024 году указанный участок дороги протянут до Екатеринбурга и Тюмени. Известно, что на строительство дороги М-12 из государственного бюджета будут направлены дополнительные 30 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Волге строят мегамост для трассы М-12. Уникальное сооружение готовятся сдать уже в 2024 году. Планы масштабные, но стройка идет в соответствии с намеченным проектом. Президент РФ Владимир Путин лично контролирует ход работ и участвует в продвижении проекта. С учетом уже существующей дороги Санкт-Петербург — Москва, М-12 должна открыть прямой путь из Европы в Западный Китай.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

17:08
Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации: главное
17:02
Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам
16:57
Хочу, но не могу: почему влюбленные люди постоянно сходятся и расходятся
16:49
«Чистый блеф»: почему ВСУ не смогут начать контрнаступление
16:35
Адвокат: Блиновская не планировала сбегать из России
16:30
Дыма больше нет: почему вейпы для подростков попали под запрет

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео