Хуснуллин: движение по дороге от Москвы до Казани запустят до конца года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, когда планируется открытие дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Выяснилось, что ее надеются ввести в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Об этом стало известно на торжественной церемонии замыкания моста через Оку.

Хуснуллин также отметил, что в 2024 году указанный участок дороги протянут до Екатеринбурга и Тюмени. Известно, что на строительство дороги М-12 из государственного бюджета будут направлены дополнительные 30 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Волге строят мегамост для трассы М-12. Уникальное сооружение готовятся сдать уже в 2024 году. Планы масштабные, но стройка идет в соответствии с намеченным проектом. Президент РФ Владимир Путин лично контролирует ход работ и участвует в продвижении проекта. С учетом уже существующей дороги Санкт-Петербург — Москва, М-12 должна открыть прямой путь из Европы в Западный Китай.