Собянин сообщил о завершении строительства соединительной дороги на юге Москвы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Работы заняли меньше года и были закончены раньше запланированного срока.

Собянин: соединительная дорога на юге Москвы готова

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Строительство соединительной дороги между Каширским шоссе и Елецкой улицей завершено на юге Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Проектируемом проезде № 963 сделали удобные тротуары, освещение и пять остановок», —рассказал градоначальник.

Помимо этого, создан новый въезд к жилому комплексу на Ясеневой улице — Проектируемый проезд № 1. Кроме того, построили фрагмент дорожной сети, необходимый для обслуживания отстойно-разворотной площадки городского транспорта со стороны Каширского шоссе.

Все работы уложились в срок меньше года и были закончены раньше запланированного — вся деятельность отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва продолжает расширять спортивную инфраструктуру: во дворах и рядом с жилыми домами появляются как модернизированные, так и новые площадки, что делает занятия спортом доступнее. При ремонте дворов по традиции заменяют старое оборудование и создают новые спортивные зоны, и такая работа ведется во всех округах города.

В Академическом районе на Большой Черемушкинской улице оборудовали уличную зону с тренажерами. Горожане могут заниматься на силовых снарядах с регулируемым весом и отдыхать на скамейках. На улице Айвазовского в Ясеневе начал работать народный парк со спортивным кластером: в нем представлены силовые и кардиотренажеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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