Министры обороны РФ и КНР Шойгу и Ли Шанфу провели переговоры на полях ШОС

Вашингтон подверг серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил глава российского Минобороны в Нью-Дели на встрече с коллегами из стран — участниц ШОС. Они обсуждали взаимодействие в нынешних политических условиях.

Сергей Шойгу отметил, что против России был задействован военный потенциал практически всех стран НАТО. А сейчас западные страны во главе с США провоцируют другие государства к военному противостоянию с Россией и Китаем.

Со своим коллегой из КНР Ли Шанфу, который пригласил российского министра с визитом в свою страну, он пообщался отдельно. Говорили о предложениях Москвы по сотрудничеству в Арктике. Ранее Шойгу не раз заявлял об осложнении там военно-политической обстановки.