Министры обороны РФ и КНР Шойгу и Ли Шанфу провели переговоры на полях ШОС

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Стороны обсудили предложения Москвы по сотрудничеству в Арктике. Какие темы еще были затронуты?

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

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Вашингтон подверг серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил глава российского Минобороны в Нью-Дели на встрече с коллегами из стран — участниц ШОС. Они обсуждали взаимодействие в нынешних политических условиях.

Сергей Шойгу отметил, что против России был задействован военный потенциал практически всех стран НАТО. А сейчас западные страны во главе с США провоцируют другие государства к военному противостоянию с Россией и Китаем.

Со своим коллегой из КНР Ли Шанфу, который пригласил российского министра с визитом в свою страну, он пообщался отдельно. Говорили о предложениях Москвы по сотрудничеству в Арктике. Ранее Шойгу не раз заявлял об осложнении там военно-политической обстановки.

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Министры обороны РФ и КНР Шойгу и Ли Шанфу провели переговоры на полях ШОС

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