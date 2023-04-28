В ФАО выразили надежду на продление зерновой сделки

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Ее главная цель — накормить людей, преимущественно живущих в Африке.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН надеется на продление зерновой сделки. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал директор российского отделения организации Олег Кобяков.

Ведь, по его словам, главная цель — накормить людей в беднейших странах. Но не менее важна и вторая часть соглашения, которая открывает доступ на мировые рынки российским удобрениям.

«Россия — крупнейший экспортер удобрений в мире. Если поток удобрений иссякнет, то, конечно, упадет урожайность, вырастут цены, особо малоимущие слои столкнутся с достаточно серьезным ухудшением состояния своей продовольственной безопасности», — заявил Кобяков.

Он также рассказал, что с угрозой голода в этом году столкнутся 27 миллионов человек по всему миру. А 970 тысяч из них окажутся на грани смерти. Речь идет прежде всего о жителях Африки.

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