У московской школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

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Возгорание произошло прямо во время урока.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Vennemann; 5-tv.ru

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Пожар прямо на уроке начался утром в одной из московских школ. В рюкзаке восьмиклассницы взорвался пауэрбанк для зарядки мобильного телефона, вспыхнуло пламя. Девочка успела забрать смартфон и отойти от парты.

Едкий дым стал расползаться по классу. Дети начали кашлять и задыхаться. Учительница не растерялась, принесла огнетушитель и погасила пламя.

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