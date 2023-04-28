У московской школьницы в рюкзаке загорелся пауэрбанк

Пожар прямо на уроке начался утром в одной из московских школ. В рюкзаке восьмиклассницы взорвался пауэрбанк для зарядки мобильного телефона, вспыхнуло пламя. Девочка успела забрать смартфон и отойти от парты.

Едкий дым стал расползаться по классу. Дети начали кашлять и задыхаться. Учительница не растерялась, принесла огнетушитель и погасила пламя.