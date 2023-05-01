«Бываю козлом»: Киркоров рассказал о своем характере

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Алексей Панков
Алексей Панков 201

Киркоров признался в двойственности характера

«Бываю козлом»: Киркоров рассказал о своем характере

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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По словам звезды, ему приходится отыгрывать роль эпатажного короля.

Филипп Киркоров заявил, что в некоторых поступках «бывает козлом». Шокирующее признание король эстрады сделал в эфире одного из федеральных телеканалов.

При этом в душе он остается сентиментальным человеком и «великодушным добряком, из которого можно вить веревки». Киркоров пояснил, что подобная двоякость характера обусловлена нахождением в шоу-бизнесе. По словам музыканта, он вынужден отыгрывать свою роль.

«Меня прозвали королем. Хотя недавно прозвучал новый титул — я теперь в этом стране Примадонн», — отметил Киркоров.

Также музыкант объяснил, зачем лег под нож пластического хирурга. По словам артиста, изменения пошли ему на пользу. Он также добавил, что «кайфует» от происходящего.

«В определенный момент я сказал себе „стоп“ и обратился к гению, который буквально за полгода перекроил меня вдоль и поперек. Сегодня я с другой энергетикой выхожу на сцену, потому что кайфую», — заявил Киркоров.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия тепло поздравила Киркорова с днем рождения. В посте исполнительница восхитилась погруженностью и увлеченностью Киркорова в музыкальную карьеру.

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