Путин наградил званием Героя Труда РФ пятерых россиян

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Алексей Панков
Алексей Панков 8 498

Награды получили представители совершенно разных профессий.

Путин наградил званием Героя Труда РФ пятерых россиян

Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow

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Пятеро россиян получили звание «Герой Труда РФ». Соответствующий указ Владимира Путина появился первого мая.

Глава России наградил Александра Иноземцева — генерального конструктора и управляющего директора мпании «ОДК-Авиадвигатель»; Юрия Милехина — ученого-химика и академика РАН, написавшего около 600 научных работ; Льва Каленова — гендиректора Бийской льняной компании, проработавшего в отрале 65 лет; Татьяну Бабурову — преподавателя из волоколамской гимназии № 1, чей педагогический стаж составляет 62 года, и Эдуарда Щербину — заслуженного шахтера РФ.

Звание «Герой Труда Российской Федерации» вручается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. В настоящий момент этой высшей наградой отмечены около 80-ти россиян.

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