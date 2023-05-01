Путин наградил званием Героя Труда РФ пятерых россиян

Пятеро россиян получили звание «Герой Труда РФ». Соответствующий указ Владимира Путина появился первого мая.

Глава России наградил Александра Иноземцева — генерального конструктора и управляющего директора мпании «ОДК-Авиадвигатель»; Юрия Милехина — ученого-химика и академика РАН, написавшего около 600 научных работ; Льва Каленова — гендиректора Бийской льняной компании, проработавшего в отрале 65 лет; Татьяну Бабурову — преподавателя из волоколамской гимназии № 1, чей педагогический стаж составляет 62 года, и Эдуарда Щербину — заслуженного шахтера РФ.

Звание «Герой Труда Российской Федерации» вручается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. В настоящий момент этой высшей наградой отмечены около 80-ти россиян.

Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер посетил столичный индустриальный парк Руднево, где недавно развернули производство современных отечественных дронов.