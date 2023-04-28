Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации: главное

Эфирная новость 24

Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Российский лидер посетил столичный индустриальный парк Руднево, где недавно развернули производство современных отечественных дронов.

Развитие беспилотной авиации обсуждали на совещании с участием Владимира Путина в Москве. Глава государства посетил индустриальный парк Руднево, где на огромной площади развернуто производство современных отечественных дронов. Президент ознакомился с товарной линейкой и высоко оценил успехи промышленников, которым на фоне ухода западных компаний удалось на одной площадке наладить производство полного цикла — от корпуса до чипов и микросхем. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассмотрел все новинки.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

17:08
Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации: главное
17:02
Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам
16:57
Хочу, но не могу: почему влюбленные люди постоянно сходятся и расходятся
16:49
«Чистый блеф»: почему ВСУ не смогут начать контрнаступление
16:35
Адвокат: Блиновская не планировала сбегать из России
16:30
Дыма больше нет: почему вейпы для подростков попали под запрет

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео