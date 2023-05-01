Опасна малейшая утечка: Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 908

Эколог Рыбальченко предрек Украине эпидемию рака из-за снарядов с ураном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger; Личный архив Ильи Рыбальченко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Британцы уже отгрузили Киеву тысячи радиоактивных боеприпасов.

Снаряды с обеденным ураном могут вызывать онкологические заболевания даже у тех, кто к ним просто прикасался, и это научно доказано. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил эколог Илья Рыбальченко, комментируя западные поставки Украине боеприпасов с опасным веществом.

Он напомнил, что использование снарядов с обедненным ураном во время войны в Ираке привело к массовым случаям заболевания раком среди местного населения и американских солдат. Онкология начала преследовать даже тех военных, кто просто грузил такие боеприпасы, не говоря уже о танкистах и артиллеристах, которые их использовали, отметил Рыбальченко. Это говорит о том, что смертельно опасна даже небольшая утечка ядовитого вещества, а разрывы начиненных им снарядов и вовсе способны вызвать катастрофу, подчеркнул эксперт.

«Собрать их (частицы снарядов — Прим. ред.) практически невозможно, они рассеиваются по земле и вызывают серьезные последствия. Уран вступает в химическую реакцию с кислородом, с веществами в земле и воздухе, образуя очень опасные канцерогенные соединения. Кроме того, даже будучи в соединениях, уран сохраняет радиоактивные свойства и вызывает мутации. То есть он не просто ядовит и канцерогенен, а, как любая радиация, мутагенен и способен вызывать изменения наследственного кода», — пояснил Рыбальченко.

Он добавил, что обедненный уран поражает не только людей, но и почву. При этом период распада этого вещества длится миллионы лет.

«Мы должны понимать, что все, что будет произрастать на этой земле, неизменно будет впитывать в себя все те частицы, которые попали в землю. В науке это называется фиторемедиация. То есть растения принимают на себя значительную часть веществ, отравляющих землю», — отметил эколог.

Иными словами, выращивание на зараженной обедненным ураном земле сельскохозяйственных культур и использование их в пищу грозит онкологическими заболеваниями многим поколениям вперед, объяснил Рыбальченко.

Эколог обратил внимание на то, что снаряды с обедненным ураном применяются прежде всего армиями стран НАТО. Эти боеприпасы были разработаны в ответ на созданную в 1970-80 годы советскими металлургами уникальную танковую броню, которая не прошибалась даже самыми тяжелыми снарядами со свинцовыми и вольфрамовыми сердечниками.

Боеприпасы с обедненным ураном изначально показались крайне удачным и выгодным изобретением: снаряды были мощными, а недостатка в переработанном уране для их производства не было. И лишь позднее выяснилось, что активное вещество в боеприпасах способно вызывать рак, поэтому они опасны для самих вояк НАТО, а не только для их жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия отгрузила Украине тысячи танковых снарядов с обедненным ураном.

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