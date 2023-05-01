Состав сошедшего под Брянском с рельсов поезда сформировала БелЖД
Белорусский Минтранс сообщил детали происшествия с железнодорожным составом на перегоне Рассуха — Унеча.
Фото: www.globallookpress.com / John Davenport
Сошедший с рельсов в Брянской области грузовой состав сформировала Белорусская железная дорога (БелЖД). Об этом сообщили в Минтрансе республики.
«Поезд № 2528 отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов восемь вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. В помощь ему назначен восстановительный поезд станции Гомель.
Также сообщается, что для участия в расследовании инцидента направлены представители гомельского отделения БелЖД.
Ранее в этот день стало известно о сходе с рельсов железнодорожного состава с нефтепродуктами и стройматериалами на перегоне Рассуха — Унеча под Брянском. В поезде находились машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали. Авария привела к возгоранию пиломатериалов, до цистерн с топливом огонь добраться не успел. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв пути.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте подрыва железной дороги под Брянском побывал политолог и журналист Сергей Каранухов, назвавший инцидент «символической акцией» украинских спецслужб.
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