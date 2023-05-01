Состав сошедшего под Брянском с рельсов поезда сформировала БелЖД

Сошедший с рельсов в Брянской области грузовой состав сформировала Белорусская железная дорога (БелЖД). Об этом сообщили в Минтрансе республики.

«Поезд № 2528 отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов восемь вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. В помощь ему назначен восстановительный поезд станции Гомель.

Также сообщается, что для участия в расследовании инцидента направлены представители гомельского отделения БелЖД.

Ранее в этот день стало известно о сходе с рельсов железнодорожного состава с нефтепродуктами и стройматериалами на перегоне Рассуха — Унеча под Брянском. В поезде находились машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали. Авария привела к возгоранию пиломатериалов, до цистерн с топливом огонь добраться не успел. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте подрыва железной дороги под Брянском побывал политолог и журналист Сергей Каранухов, назвавший инцидент «символической акцией» украинских спецслужб.