«Мы видим их слабость»: Карнаухов побывал на месте подрыва поезда в Брянске

Политолог опубликовал видео с места события, в котором рассказал о том, что случилось на самом деле.

На перегоне железнодорожных путей Брянск-Унеча с рельсов сошел состав грузового поезда. Политолог и журналист Сергей Каранухов опубликовал видео в своем Telegram-канале с места события, в котором рассказал, что произошло на самом деле. В произошедшем журналист обвинил украинские спецслужбы.

«Нельзя не подчеркнуть абсолютную убогость мышления тех, кто планирует операции со стороны украинских спецслужб. Вот они зашли сюда, заложили мины, взорвали товарный поезд. Никто не погиб. Никто не пострадал. Вот я только что отошел, поговорил с ребятами, которые вели поезд, с машинистами. Чувствуют себя все хорошо», — сообщил журналист с места происшествия.

Поделился политолог и своими мыслями о целях подрыва.

«Один только вопрос: „Зачем вы это сделали?“ Объяснения — никакого. Это те самые символические акции, которые они периодически осуществляют, которые лишены вообще всякого смысла. Доставляют только хлопоты. И самое главное — самым простым людям», — рассказал Каранухов.

На видео журналист показал, как МЧС тушат вагоны поезда, сошедшего с рельс, а также окрестность вокруг.

«Мы видим их слабость, дрожащие ручонки и понимаем, что они это делают ради того, чтобы сделать хоть что-то», — подытоживает политолог.

Инцидент случился из-за детонации ранее установленного на железной дороге взрывного устройства. Поезд был выведен из строя на 136 километре путей. Движение на поврежденном участке ж/д путей остановлено.

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