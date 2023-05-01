«Мы видим их слабость»: Карнаухов побывал на месте подрыва поезда в Брянске

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 3 406

Политолог Каранухов: бесцельный подрыв товарного поезда показывает слабость СБУ

«Мы видим их слабость»: Карнаухов побывал на месте подрыва поезда в Брянске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Политолог опубликовал видео с места события, в котором рассказал о том, что случилось на самом деле.

На перегоне железнодорожных путей Брянск-Унеча с рельсов сошел состав грузового поезда. Политолог и журналист Сергей Каранухов опубликовал видео в своем Telegram-канале с места события, в котором рассказал, что произошло на самом деле. В произошедшем журналист обвинил украинские спецслужбы.

«Нельзя не подчеркнуть абсолютную убогость мышления тех, кто планирует операции со стороны украинских спецслужб. Вот они зашли сюда, заложили мины, взорвали товарный поезд. Никто не погиб. Никто не пострадал. Вот я только что отошел, поговорил с ребятами, которые вели поезд, с машинистами. Чувствуют себя все хорошо», — сообщил журналист с места происшествия.

Поделился политолог и своими мыслями о целях подрыва.

«Один только вопрос: „Зачем вы это сделали?“ Объяснения — никакого. Это те самые символические акции, которые они периодически осуществляют, которые лишены вообще всякого смысла. Доставляют только хлопоты. И самое главное — самым простым людям», — рассказал Каранухов.

На видео журналист показал, как МЧС тушат вагоны поезда, сошедшего с рельс, а также окрестность вокруг.

«Мы видим их слабость, дрожащие ручонки и понимаем, что они это делают ради того, чтобы сделать хоть что-то», — подытоживает политолог.

Инцидент случился из-за детонации ранее установленного на железной дороге взрывного устройства. Поезд был выведен из строя на 136 километре путей. Движение на поврежденном участке ж/д путей остановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, как аварию прокомментировал губернатор региона.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео