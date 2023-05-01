Тяжелобольной Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике

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Рита Миронова
Рита Миронова 134

О проблемах со здоровьем звезды Голливуда стало известно два года назад. С тех пор он ведет затворнический образ жизни.

Тяжелобольной Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Известный голливудский актер Джек Николсон появился на публике впервые за полтора года. Информацией и фотографиями поделился телеканал CNN.

Актер посетил баскетбольный матч своей любимой команды. На арене Николсона не видели с открытия игры прошлого сезона. К слову, это не первый раз, когда тяжелобольного актера застала публика — до этого папарацци «ловили» его на террасе собственного особняка. Растрепанный и ни о чем не подозревающий Николсон наслаждался свежим воздухом.

Второе, более публичное появление звезды «Сияния» показалось благоприятным: несмотря на сильную седину и морщины, актер выглядел счастливым и много улыбался, даже уделил немного времени желающим сфотографироваться.

О проблемах со здоровьем 86-летнего Николсона стало известно не так давно. В последние годы звезда Голливуда жил затворником и редко появлялся на публике. По некоторым данным, Николсон страдает деменцией.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем актерскую карьеру завершил Брюс Уиллис. У знаменитости обнаружили прогрессирующую лобно-височную деменцию.

Ранее 5-tv.ru писал, почему звезда фильма «Назад в будущее» боится не дожить до 80 лет.

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