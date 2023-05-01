Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках над Крымом и у Севастопольской бухты

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 461

Атака ВСУ была успешно отражена.

Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках над Крымом и у Севастопольской бухты

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника над Крымом и у Севастопольской бухты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Продолжается контроль обстановки», — сообщил он.

Об успешном отражении атаки беспилотников ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

В конце апреля ВСУ также пытались атаковать полуостров. Один беспилотник попал на территорию нефтебазы в Севастополе, после чего на предприятии начался пожар.

Ранее, писал 5-tv.ru, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «имеет право» на уничтожение всего, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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