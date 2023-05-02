Роналду опроверг слухи о разладе в отношениях с возлюбленной романтичным фото

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 229

Роналду опубликовал романтичное фото с Джорджиной Родригес на фоне слухов о расставании пары

Роналду опроверг слухи о разладе в отношениях с возлюбленной романтичным фото

Фото: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev

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Поклонники знаменитого спортсмена узнали правду об этом союзе.

Португальский футболист Криштиану Роналду даже и не думает расставаться с возлюбленной испанской моделью Джорджиной Родригес. Ранее появились слухи об их вероятном разладе из-за расточительства женщины. По словам одного из инсайдеров, знаменитость якобы оставляет слишком много денег в торговых центрах и ни о чем больше не заботится, что доставляет беспокойство спортсмену.

Правда, вышеуказанное утверждение противоречит недавней публикации полузащитника «Аль-Насра». Он выложил фотографию с возлюбленной, где пара наслаждается обществом друг друга в кафе. Роналду нежно смотрит на Родригес и целует ее в губы, а брюнетка томно тянется к избраннику. Оба влюбленных держат бокалы в руках и упоительно чокаются. Сам снимок подписан футболистом: «Выпьем за любовь».

К слову, спортсмен и модель познакомились еще в 2016 году. Тогда брюнетка работала продавщицей в модном бутике столицы Испании, а спортсмен играл за футбольную команду «Реал». Между ними быстро проскочила искра и вскоре пара начала отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роналду с телохранителями устроил «шоу» в ресторане Саудовской Аравии.

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