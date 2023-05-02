В Госдепе отреагировали на атаки беспилотников на объекты России
США продолжат поддерживать Киев и пытаться привлечь Москву к ответственности.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал атаки БПЛА на объекты Брянской области и Крымского полуострова. По его словам, США не планируют отрекаться от Украины, а также намерены привлечь российскую сторону к ответственности за начало СВО.
«Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять», — так ответил Патель на вопрос о позиции Госдепа по атакам на объекты российской инфраструктуры, его слова приводит сайт департамента.
По словам зампредставителя, Россия предпринимает попытки разрушить Украину, стереть с карт ее прежние границы, а также уничтожить ее национальность. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать киевский режим и ВСУ.
Беспилотные летательные аппараты продолжают фиксировать в разных регионах РФ. Об атаке дрона в Суземском районе под Брянском сообщил 28 апреля губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших нет, однако были повреждены автомобиль, здание гаража и жилой дом. Накануне, 1 мая, губернатор Севастополя заявил об отражении атаки беспилотников российскими ПВО.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал о двух сбитых беспилотниках над Крымом и у Севастопольской бухты.
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