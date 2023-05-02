Посольство РФ почти в полном составе продолжит работу в Судане

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 118

Ранее стало известно, что сотрудники диппредставительства и их семьи были эвакуированы из страны.

Посольство РФ почти в полном составе продолжит работу в Судане

Фото: sudan.mid.ru Сайт Посольства Российской Федерации в Республике Судан

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Посольство РФ в Судане продолжит осуществлять свою работу практически в полном составе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российского посла Андрея Черновола.

Дипломат уточнил, что сотрудники посольства покинули страну за редким исключением. Были эвакуированы женщины и дети. Кроме того, среди эвакуированных оказались граждане Украины.

Ранее стало известно, что на фоне участившихся столкновений между войсками регулярной армии Судана и силами быстрого реагирования из страны были эвакуированы более 200 человек, среди которых сотрудники дипмиссии, представители министерства обороны и члены их семей, а также граждане России и некоторые другие содружественные страны.

Граждане России и СНГ были эвакуированы с помощью четырех самолетов Ил-76, состоящих в арсенале ВКС РФ. Соответствующее решение было принято главой страны Владимиром Путиным.

По последним данным, в результате столкновений регулярной суданской армии и сил быстрого реагирования погибли более 400 мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Минобороны Турции обстреляли в Судане.

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