Посольство РФ почти в полном составе продолжит работу в Судане

Посольство РФ в Судане продолжит осуществлять свою работу практически в полном составе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российского посла Андрея Черновола.

Дипломат уточнил, что сотрудники посольства покинули страну за редким исключением. Были эвакуированы женщины и дети. Кроме того, среди эвакуированных оказались граждане Украины.

Ранее стало известно, что на фоне участившихся столкновений между войсками регулярной армии Судана и силами быстрого реагирования из страны были эвакуированы более 200 человек, среди которых сотрудники дипмиссии, представители министерства обороны и члены их семей, а также граждане России и некоторые другие содружественные страны.

Граждане России и СНГ были эвакуированы с помощью четырех самолетов Ил-76, состоящих в арсенале ВКС РФ. Соответствующее решение было принято главой страны Владимиром Путиным.

По последним данным, в результате столкновений регулярной суданской армии и сил быстрого реагирования погибли более 400 мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Минобороны Турции обстреляли в Судане.